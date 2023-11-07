На Национальном рекламном форуме обсудят драйверы развития отрасли

Топ-менеджеры российского медиакоммуникационного рынка 17 ноября представят главные драйверы развития отрасли на площадке седьмого Национального рекламного форума (НРФ’7).

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По данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), суммарный объем рынка рекламы в средствах ее распространения за первое полугодие 2023 года превысил 315 миллиардов рублей, что на 27 процентов больше, чем в соответствующий период предыдущего года, и на 19 процентов, чем в первом полугодии докризисного 2021 года. Эти цифры говорят о том, что российский рекламный бизнес смог сохранить устойчивость к возникшему кризису и сосредоточиться на преодолении его последствий.

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Архитектура деловой программы НРФ отражает ключевые изменения, происходящие на российском рынке. Задача участников главной стратегической сессии обсудить эффективные условия отраслевого развития и обозначить темпы роста в переходный экономический период.

«Российский бизнес. Эффективные коммуникации. Новая экономика» — это одновременно слоган форума в этом году и реперная точка для построения успешного диалога между всеми игроками.

Николай Молибог, генеральный директор РБК, Наталья Дмитриева, генеральный директор сейлз-хауса СберСеллер, Вероника Северная, CEO NMi Group, Андрей Чуваев, генеральный директор АДВ, Денис Максимов, управляющий директор Media Direction Group, Дмитрий Казаков, CEO SA Media Group.

Оргкомитет НРФ’7 анонсирует ключевые направления большой дискуссии экспертов.

Новая экономика будет формироваться теми компаниями, которые стали драйверами своих отраслей

Ключевым событием и одновременно мощным толчком для развития рекламного бизнеса стал уход крупнейших международных брендов с российского экономического поля. Это повлияло на состояние коммерческого рынка, но не сильно изменило потребительскую активность, так как товары-заменители за короткое время смогли завоевать аудиторию.

Отечественный бизнес и локализованные компании стремятся к расширению своего влияния, они активно пересматривают свои маркетинговые стратегии, чтобы стать по-настоящему любимой маркой.

По мнению игроков рынка, сейчас меняется само восприятие понятия «бренд»: это своего рода канал коммуникации между производителем и потребителем, поэтому недостаточно просто решать проблемы повседневного выбора. Сейчас ключевой критерий успеха заключается не в узнаваемости, а в готовности аудитории последовать за философией рекламодателя.

Новая экономическая повестка требует на рынке присутствия сильных брендов, которые являются драйверами своих отраслей. Эксперты расскажут о том, какие подходы и инструменты помогут создать качественную бренд-платформу.

В рамках Главной стратегической сессии НРФ’7 будут рассмотрены основные тренды в медиапотреблении, которые являются драйверами развития новых форматов коммуникации.

«Форум прошлого года дал ясно понять, что, несмотря на “турбулентность” внутри отрасли, наши бренды готовы активно инвестировать в собственное продвижение. Мы сейчас наблюдаем большие социально-экономические перемены, и рекламному рынку нужно увидеть и правильно распорядиться теми возможностями, которые дает нам новая деловая реальность. Кризисные фазы всегда были, есть и будут, это надо признать и научиться перестраиваться. Главная стратегическая сессия НРФ’7 как раз поможет уловить правильный вектор, которого стоит придерживаться всем игрокам», — подчеркнул модератор дискуссии Валентин Смоляков, первый вице-президент АКАР.

Напомним, что НРФ в этом году включен в официальную программу Юбилейной недели рекламы в Москве, которая пройдет с 13 по 17 ноября.

Регистрация на деловую программу НРФ’7 доступна на сайте.

Партнеры и организаторы:

Организаторы: АКАР, АРИР, РАМУ, ЦРБК

Титульный партнер: сейлз-хаус «Газпром-медиа»

Генеральный Out-of-Home-партнер: Russ

Генеральный research-партнер: исследовательская компания Mediascope

Генеральный fintech-партнер: Тинькофф

Технологический партнер: МТС ADS

Индустриальный контент-портал: ADPASS

Генеральный индустриальный партнер: Sostav

Генеральное информационное агентство: ТАСС

Генеральный информационный партнер: Rambler&Co Официальный деловой партнер: РБК

Ведущий информационный партнер: Российская газета

Федеральный радио-партнер: ГПМ Радио

Ключевой новостной партнер: МИЦ Известия

Ключевой телекоммуникационный партнер: МИР 24