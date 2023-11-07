В РФ арестовали счета армянской компании за непоставку авиадвигателей

Арбитражный суд Тюменской области арестовал счета армянской компании по техобслуживанию воздушных судов Aquila Technics LLC по иску российского перевозчика Utair. Об этом свидетельствуют данные, размещенные в картотеке суда.

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Рассмотрение иска о взыскании 176 миллионов рублей намечено на 2 апреля 2024 года. Авиакомпания обратилась в российский суд в начале октября этого года.

История началась с контракта, который Utair и Aquila Technics подписали в мае 2022 года. Армянская компания должна была поставить двигатели в аэропорт Тюмени, но в указанный срок обязательства не исполнила и деньги не вернула.

Базой для Aquila Technics является ереванский аэропорт Звартноц. Услугами компании пользуются такие перевозчики, как Air Armenia, Air Arabia, FlyDubai, Aegean, Qatar Airways.

Искать двигатели у третьей стороны российской авиакомпании понадобилось в связи с санкциями, которые главные мировые производители гражданских самолетов ввели в отношении российской авиаотрасли почти сразу после начала боевых действий на Украине. В связи с такими мерами поставка деталей и расходных материалов, если они не производятся внутри России, стала доступна только по схеме параллельного импорта.