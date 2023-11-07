СПБ биржа объявила о смене гендиректора

Кроме того, СПБ биржа анолнсировала новую стратегию, в рамках которой она сфокусируется «на торгах инвестиционными инструментами с расчётами в рублях, сохранит и будет развивать проекты на российском финансовом рынке».

По словам Евгения Сердюкова, которые приводятся в пресс-релизе, СПБ биржа «обладает устойчивостью к шокам и достаточным уровнем капитала». Кроме того, у команды торговой площадки «есть значительный опыт работы и развития бизнеса в условиях неопределённости и экстремальных инфраструктурных изменений на финансовом рынке», отметил новый руководитель СПБ биржи.

«После решения первоочередной задачи СПБ Биржа будет реализовывать новую стратегию развития, в рамках которой сфокусируется на торгах инвестиционными инструментами с расчётами в рублях, сохранит и будет развивать проекты на российском финансовом рынке», — сообщил Евгений Сердюков.

После того как в прошлый четверг, 2 ноября, США ввели санкции против СПБ биржи, на которой обращаются многочисленные иностранные ценные бумаги (ИЦБ), эта площадка приостановила торговлю ИЦБ. В понедельник, 6 ноября, сделки на бирже можно было совершить только с 28 российскими ценными бумагами, включая акции самой СПБ биржи. Тогда же площадка объявила, что проводит комплаенс-процедуры и консультации с российскими и иностранными контрагентами с тем, чтобы возобновить торги. По мнению СПБ биржи, эти консультации «займут не менее семи рабочих дней».