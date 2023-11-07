Эксперты оценили уровень развития единого информационного пространства отрасли: итоги форума «Цифровой девелопмент-23»

31 октября 2023 года на площадке ЦМТ Москвы, в рамках бизнес-форума «Цифровой девелопмент-23» объединились актанты и лидеры мнений цифровой трансформации строительной отрасли.

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Стратегическая сессия «Информационное моделирование: экономика, эффективность.» состояла из блоков с практикой применения ТИМ в управлении объектами строительства и дискуссионной части экспертов о том, что необходимо отрасли для того, чтобы информационное моделирование стало экономически оправданным. Модератором сессии выступила Елена Колосова, Вице-президент Национальной палаты инженеров, директор по развитию ООО «К4», к. т. н., член Экспертного совета атомной отрасли, член ТК 505 «Информационное моделирование», член Комитета по промышленному строительству НОСТРОЙ. По мнению эксперта, очевидно, что цифровизация идет с неким сопротивлением, она предложила экспертам обозначить проблемы и найти ответы на вопросы - что же является бонусом цифровой трансформации и для кого, а также что нужно изменить в существующих отношениях и процессах, чтобы информационное моделирование стало экономически оправданным?

К сожалению, цели информационного моделирования (ИМ - прим.) и цели цифровизации ни в 331 постановлении (Постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2021 № 331), ни в постановлении 1431 (Постановление от 15 сентября 2020 г. N 1431), ни в градкодексе у нас почему-то не прописаны, - говорит Елена. - Так что же такое информационное моделирование в рамках цифровизации? Либо это дополнительные расходы, либо это выгода для бизнеса? И за что мы так полюбили БИМ? Принимая опыт запада десять лет назад, мы все увидели в цифрах и процентах потрясающую экономию на всех этапах - от проектирования до ввода в эксплуатацию и поверили в данную модель. А что на деле?

Во-первых, в каждой организации уже есть устоявшаяся иерархия — status quo и руководство понимает «что» и «как» нужно делать, а информационное моделирование дает существенно новое содержание и знание, а люди, владеющие знанием из информационной модели, оказываются более информированы, чем привычные уровни иерархии. По опыту нашей компании — люди, которые владеют информацией из информационной модели обладают объемом последней — о сроках, этапах и др., превышающей в разы, чем иные уровни руководителей. Меняются принципы управления, система и статус людей. По большому счету, трансформируется иерархия и — это надо пережить. Во-вторых, затратный метод ценообразования. На мой взгляд — это главная причина стопора сегодня. Как только у наших исполнителей появится возможность исполнителю зарабатывать на экономии, многое поменяется.

Таким образом, сама система нам либо даст возможность развиваться, либо будет стопором. Выводы — а) нужен механизм трансформации управленческой вертикали, который встроится в новый порядок бизнеса б) нам нужно создать условия, чтобы экономия (с ИМ - прим.) стала выгодной исполнителю. А это уже инжиниринговые компании — цель которых зарабатывать на экономии, используя новые технологии. И это развитие.

Владимир Малахов, Вице-президент НПИ (Национальной Палаты Инженеров), к.э.н., DBA, Президент БИСКИД, научный руководитель и эксперт-преподаватель ряда программ ДПО МГСУ выделил в своем докладе пять причин для цифровой трансформации строительства и обозначил главные проблемы в процессе развития цифровых технологий в строительстве.

Занимаясь развитием технологий информационного моделирования уже около пятнадцати лет, в том числе цифровой трансформацией строительства и, посещая огромное количество компаний, для меня довольно больно видеть, что о тех проблемах вендоров, о которых мы лет десять назад говорили — до сих пор обсуждаемы, несмотря на то, что мы мечтали совершенно о другом — серьезных построениях информационных моделей и развитии единого информационного пространства для строительной отрасли, — В. Малахов. — Вопрос выбора вендора и его программного продукта — это и есть главная проблема на сегодня для эксплуатантов, ради которых цифровая трансформация была запущена.

К сожалению, никакого стыка между проектированием и введением в жизнь информационного моделирования до сих пор не произошло, хотя есть и прогрессирующие вещи — к ним я отношу разделение экспертного сообщества на тех, кто понимает, что такое управление жизненным циклом информационной модели. Однако, когда девелопер исчезает, объект недвижимости становится только собственностью ЖКХ, либо УК, которые ничего в БИМе не понимают, поэтому должен быть некий регистр (можно назвать его «цифровой БТИ» — прим.) и важно, чтобы эта модель объекта где-либо сохранилась — это и есть объединение.

О сложностях нормативного регулирования информационного моделирования в России представил свой доклад Александр Лапыгин, Генеральный директор проектно-строительной компании «РОСЭКО-СТРОЙПРОЕКТ». Эксперт отметил, что цифровизация строительства происходит на наших глазах, но у всех она происходит по-разному. На государственных объектах — пока «добровольно-принудительно», по крайне сырым государственным стандартам и невзаимоувязанным нормативным правовым актам, иногда по принципу «шаг вперёд и два назад». На частных объектах — в зависимости от их специфики, региона и размера компании. Некоторые бизнесы пока считают, что им ничего цифровизировать не нужно, и делают только то что от них требуют заказчики. А многие заказчики пока не требуют ничего. При этом многие крупные компании вкладывают в создание собственных цифровых продуктов миллиарды рублей в год, понимая, что эти затраты принесут прибыль не сегодня и не завтра, но без них послезавтра рынок будет принадлежать другим игрокам - более гибким и технологичным. Видят процесс и результаты цифровизации тоже все по-разному. Для одних — это трехмерные виртуальные модели, красивые визуализации будущих объектов и процесса их строительства. Для других — автоматизированные бизнес-процессы внутри компании. Для третьих — управление строительством, основанное на данных.

«Важно понимать, что все эти процессы и результаты — в равной степени имеют право на существование, и это разные пути, которыми движутся компании. Нельзя сказать, что среди этих путей есть более или менее правильные, более простые или сложные, короткие или длинные. Все эти пути представляют собой развитие технологий, открытие нового, это всё — пути прогресса. Поэтому чем разнообразнее палитра таких путей, тем больше возможностей открывается перед участниками рынка, тем больше выбор, больше свобода принятия решений у предпринимателей. И как итог - я думаю, тем больший эффект в итоге будет достигнут всей отраслью. Особенно, если ей не мешать,» — А. Лапыгин.

Павел Федяев, Заместитель генерального директора по строительству, эксплуатации и безопасности ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России развил тему по нормативной документации по ТИМ с позиции заказчика. В рамках доклада спикер представил широкой публике реальный пример дорожной карты и сложности реализации проекта по строительству отделения радиотерапии с поставленной задачей по внедрению программного продукта — цифрового помощника, предназначенного для автоматизации и информационно-аналитической поддержки принятия решений в процессах управления эксплуатацией объектов недвижимости.

О разработках смет с использованием BIM и главных проблемах методов ценообразования в госзаказе, в своем выступлении рассказал один из лидеров профессионального сообщества Максим Горинский, Директор компании «Галактика ИТ», эксперт в области сметного программного обеспечения, президент Ассоциации смет и ТИМ (АРСИТИМ). По словам эксперта, есть сторона формальная - поручения, протоколы, отчеты, а есть сущностная и, как только появится финансовый стимул, динамика цифровизации точно возрастет. Девелоперы по 214-ФЗ работают не по госсметам, но поддерживаются государством и у них своя система ценообразования.

Регулятору предстоит решить непростую задачу: добиться прогресса в переходе на новые технологии в госстройках и госзаказе, чтобы сделать их прозрачными и, наверное, сократить затраты, повысив производительность и не разогнав уровни зарплаты проектировщиков, — М. Горинский. — Пока для субъектов не появится реальных и ощутимых стимулов — движение по пути цифровизации будет медленным. Почему ТИМ в бюджете - это до сих пор «весёлые картинки»? Зачем нужен BIM/ТИМ без денег и оперативного контроля объемов «в моменте»? ТИМ сейчас — эксклюзив на госзаказе и, чтобы его разогнать, одних только требований недостаточно. Чтобы внедрить ТИМ в госзаказе — не обойтись без смет. Сметы в ТИМ: эксперты + разработчики + заказчики = деньги, мотивация, прозрачность и достоверность. Легкого результата, когда нет времени, без усилий не бывает! Само — не рассосется!

Павел Ханженков, коммерческий директор IYNO в закрытии сессии представил кейсы и цифровые инструменты с привязкой к BIM для снижения себестоимости девелоперских проектов, которые помогают управлять финансированием стройки, избегая ошибок в бюджете на любом этапе: от проектирования до сдачи здания в эксплуатацию.

В фокусе внимания рабочих сессий участников форума были решения, направленные на увеличение роста прозрачности данных при развитии единого информационного контура, который призван обеспечить контроль качества и надёжности предоставляемых услуг в управлении жизненным циклом объектов строительства и девелоперских проектов. Модераторами практических сессий выступили Алексей Никитин, Старший партнер ГК SMART ENGINEERS, Константин Трофименко, директор Центра исследований «Умного города» ФГР НИУ ВШЭ и Виктор Рындин, Генеральный директор диджитал-агентства Wemakefab. Объединенный состав экспертов — участников цифровизации девелопмента позволил всесторонне рассмотреть вопросы создания единого цифрового пространства и обозначить вектор перестройки системы взаимодействия участников процесса.

«Цифровизация стройки — мощный тренд, определяющий будущее. Цифровая трансформация меняет принципы управления строительством, способствует повышению эффективности реализации инвестиционно-строительных проектов, соблюдению сроков и бюджета строительства. Однако отрасль сегодня находится только на самом начале своей цифровой трансформации, у участников строительного процесса есть понимание необходимости практического внедрения новых технологий в режиме «от простого – к сложному». Предстоит ещё много работы, и важно, чтобы эта работа велась совместно с Минстроем России,» — подчеркнул Алексей Никитин, старший партнёр ГК SMART ENGINEERS.

Опытом внедрения цифровых технологий на примере объектов генерального проектирования Группы компаний МАРКС поделился заместитель генерального директора Филипп Сергеев. Цифровой двойник масштабного проекта СберСити на западе Москвы впервые был представлен широкой аудитории в рамках форума. Перспективное развитие территорий, по словам представителя генпроектировщика, согласуется с графиками строительства и финансирования, которые утверждает заказчик. Плюс эти совместные планы реализации строительства, увязанные с действующими графиками, которые передаются непосредственно на стройку и используются в работе генподрядчиком.

План развития территорий и проект организации строительства всего СберСити реализованы нами с применением технологии 4D/5D ПОС ППР. Используя созданные проектировщиками MARKS GROUP сотни информационных моделей по объектам, мы собрали план развития территорий на ближайшие 10 лет, — пояснил замглавы Группы компаний. — Это не только контроль бюджетов и сроков. Благодаря такой информационной модели анализ эффективности строительства ведется с использованием цифровых методик, которые позволяют получить наилучший вариант развития проекта и дальнейшей его реализации.

По мнению Артёма Тохтуева, Руководителя по развитию и стандартизации ИнПАД, Директора по цифровым технологиям в inpad.store, ключевую роль в разработке проектной и рабочей документации играет согласованный вариант застройки территории и именно поэтому концептуальный проект следует проверять по действующей нормативной базе.

«Применение технологий информационного моделирования на стадии концепции позволяет не только облачить в визуальную форму застройки участков, но и быстро рассчитывать множество вариантов «посадки» зданий, получать важные технико-экономические показатели, а также сэкономить время и средства, которые будут затрачены в случае корректировок документации,» — резюмировал А. Тохтуев.

Член генерального совета «Деловой России», председатель совета директоров ГК «Праймкей» Олег Малахов акцентировал внимание участников дискуссии на проблеме кадрового голода в строительной отрасли и инструментах ее решения в долгосрочной перспективе. По мнению эксперта, необходимо использовать ресурс образовательных программ.

В течение ближайших 10 лет количество молодых людей в возрасте от 20 до 24 лет вырастет на 30%. Это создает фантастический потенциал для их вовлечения и в сектор МСП, и в промышленность. Поэтому именно сейчас критически важно создать такую систему образования, при которой у молодежи формируется максимально прозрачный путь к построению своего будущего. Это возможно только при условии глобальной вовлеченности в эту работу бизнеса, — О. Малахов. — Показательно, что, например, аграрные университеты, находящиеся в плотном взаимодействии с крупными агрохолдингами, обеспечивают трудоустройство для 98-99% своих выпускников. Важно создать такой формат взаимодействия и для технических вузов, который даст возможность нашей промышленности выйти на совершенно новый уровень и позволит обеспечить не только технологический суверенитет, но и гарантированно стабильное динамичное развитие на многие десятилетия вперед.

Технологии виртуальной реальности (VR) — несомненно, один из трендов в строительстве, архитектуре и дизайне. Успешными кейсами и эффектом от внедрения VR на всех этапах — от проектирования до строительства — поделился Денис Захаркин, Генеральный директор VR Concept, разработчик российского ПО с импорто-независимым 3D-движком. С 2019 года под эгидой Росатом в рамках обучения в магистратуре ВИШ МИФИ готовит инженеров и BIM-менеджеров для строительства атомных станций и других сложных инженерных объектов с помощью VR Concept. В образовательное учреждение было поставлено 20 комплектов оборудования для преподавания и коллективной работы в VR на базе ПО VR Concept.

Валентин Чубаров, руководитель проектного офиса Инфраструктурная Iot-платформа, «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») представил доклад на тему «Отраслевой стандарт управления инженерной инфраструктурой зданий и сооружений» и продемонстрировал ПО «Инфраструктурная IoT-платформа» слушателям форума на большом экране.

«Спасибо организаторам за то, что подняли такую важную тему и внимание к нашей экспертизе. Нам действительно есть чем поделиться — внутри экосистемы Умные Города Росатома мы разработали собственное импортонезавимиое программное обеспечение с использованием технологий искусственного интеллекта, обработки больших данных и создания цифровых информационных моделей. Оно предназначено для автоматизации систем оперативного диспетчерского управления инженерными системами предприятий и объектов недвижимости с целью снижения себестоимости эксплуатации объектов на 9-16%, предотвращения аварийных ситуаций и создания комфортной и безопасной окружающей среды,» — поделился В. Чубаров.

Спикеры практической части представили блиц-доклады с показателями положительных эффектов от внедрения цифровых решений и обозначили тренды на рынке цифровизации строительства. Кейсами и решениями поделились эксперты: Алексей Махновский, Советник генерального директора по ИТ-продуктам «Аметист Кэпитал», Наталия Торлопова, Директор по продуктам Formind, Андрей Зюков, Коммерческий директор ГК «Синтека», Алексей Бугаев, Управляющий партнер, Руководитель продукта Comindware Моё здание, CAFM-эксперт, Кирилл Аксёнов, Руководитель digital проектов GREMM GROUP, Ольга Цыганова, директор по развитию ООО «Цифровые решения в строительстве» и другие уважаемые эксперты.

Ваграм Папоян, Руководитель направления продаж Ujin (ООО «Юникорн») полагает, что за последнее десятилетие мы пережили настоящую революцию в части проникновения IT в сферу предоставления услуг.

«Сегодня фактически все — от шоппинга до получения кредита можно совершить буквально в пару кликов. При этом жилищно-коммунальные услуги, в большинстве случаев, продолжают оказываются традиционными способами. И если сейчас застройщики внедряют элементы цифровизации в ЖК ради желания выделиться на фоне конкурентов, то уже через пару лет, отсутствие возможности, к примеру, вызова сантехника, оформления гостевого пропуска на территорию ЖК, доступа к придомовым камерам видеонаблюдения и так далее, так же, в пару кликов и с единого интерфейса, будет восприниматься как невероятный архаизм и абсолютное отсутствие клиентоориентированности,» — обозначил В. Папоян.