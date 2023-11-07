В Белоруссии снова подняли цены на сливочное масло для россиян

Белорусское Министерство сельского хозяйства в очередной раз подняло минимальные экспортные цены на сливочное масло, поставляемое в Россию. Об этом сообщает «Интерфакс».

С 4 ноября цена сливочного масла жирностью от 80 процентов, поставляемого в РФ, составила 520 российских рублей за один килограмм (вместо 510 рублей). Масло жирностью 72-80 процентов начали продавать в Россию по цене в 470 рублей за килограмм (ранее — 460 рублей).

Также белорусские власти повысили минимальную экспортную цену сгущенки жирностью от 1,5 процента с 295 до 300 рублей за килограмм.

Экспортные цены на молочную продукцию и говядину при поставках в Россию остались прежними.

Ранее Белоруссия уже поднимала экспортные цены на сливочное масло в середине и конце октября. Каждый раз стоимость продукта росла на десять рублей.