В Японии оценят последствия санкций США в отношении «Арктик СПГ - 2»

Правительство Японии изучит ситуацию вокруг введения властями США санкций против проекта "Арктик СПГ - 2", в котором участвует японская сторона. Об этом сообщил журналистам в Токио министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура.

"Мы планируем тщательно изучить этот вопрос в сотрудничестве с вовлеченными сторонами", - подчеркнул Нисимура.

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Он также отметил, что санкции против "Арктик СПГ - 2" будут иметь определенный эффект, в связи с чем Япония "намерена взаимодействовать со странами Группы семи для недопущения нарушений стабильных поставок энергии".

2 ноября Минфин США включил в санкционный список ООО "Арктик СПГ - 2", реализующее проект строительства завода по сжижению природного газа. Министерство также установило 31 января 2024 года как крайний срок для завершения сделок с "Арктик СПГ - 2".

Участниками проекта "Арктик СПГ - 2" являются "Новатэк" (60%), TotalEnergies (10%), CNPC (10%), CNOOC (10%) и японский консорциум Japan Arctic LNG, в котором 25% принадлежит Mitsui, а еще 75% - Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам (JOGMEC). Проект предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год.

Японская сторона, сохраняющая участие в российских проектах "Сахалин-1", "Сахалин-2", неоднократно подчеркивала их важность для обеспечения энергобезопасности страны. С проекта "Сахалин-2" Япония - крупнейший в мире импортер СПГ - получает порядка 9% всего закупаемого сжиженного газа. Японские компании Mitsui и Mitsubishi владеют в нем 12,5% и 10% соответственно.