Итальянские правоохранители арестовали почти €780 млн у Airbnb

Финансовая гвардия Италии по распоряжению суда предварительного следствия арестовала более €779 млн у компании Airbnb, которая подозревается в уклонении от уплаты налогов в республике. Об этом сообщила газета La Repubblica со ссылкой на заявление прокуратуры.

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По делу проходят трое подозреваемых, которые "занимали административные должности в иностранной компании в период с 2017 по 2021 год".

Мера пресечения, как указано в документе, "основана на обвинении в преступлении, связанном с непредоставлением налоговой декларации", которое было совершено в период с 30 января 2019 года по 30 января 2023 года.