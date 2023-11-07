Совладелец «ВкусВилла» инвестирует в сеть ювелирных

«Тилтех капитал», совладельцем которого выступает основатель ритейлера «Вкусвилл» Андрей Кривенко, купил 25% сети магазинов ювелирных украшений Poison Drop. Сеть планирует зарубежную экспансию, а также запуск новых магазинов в России, пишет Forbes со ссылкой на гендиректора Poison Drop Андрея Мигунова.

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Продавцом доли выступила соосновательница Poison Drop Ирина Кузнецова. Сумма сделки не раскрывается. Но, по словам нескольких источников, знакомых с условиями сделки, «Тилтех Капитал» заплатил за 25% Poison Drop порядка 300 млн руб.

На горизонте пяти лет «Тилтех Капитал» планирует десятикратно увеличить стоимость Poison Drop. По итогам 2023 года фонд примет решение об инвестициях в компанию: либо за счёт собственных средств, либо через привлечение новых инвесторов.

Poison Drop основан в 2013 году как интернет-магазин, но с 2018 года открывает офлайновые точки. У компании 10 объектов в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Казани. Poison Drop уже начала продавать бижутерию в Дубае, до конца года планирует открыть там офлайн-магазин.