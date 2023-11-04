Сбер открыл свой павильон на ВДНХ

На ВДНХ в павильоне № 2 «Робостанция» 4 ноября стартовала выставка «Россия» от Сбера. Экспозиция демонстрирует, как продукты и сервисы Группы компаний Сбера улучшают жизнь своих клиентов и всей страны в целом на протяжении нескольких десятилетий.

© Пресс-служба Сбера

Выставку открывает мультимедийное шоу, в котором через призму истории Сбера демонстрируется, как развивались технологии в России. Экскурсоводом на этой интерактивной площадке выступает виртуальный ассистент Салют.

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«Сегодня, в День народного единства, здесь, на ВДНХ, открылось много павильонов, и одним из этих павильонов стал Сбер. У нас собственное здание на этой выставке. Важно, что мы находимся, собственно говоря, в памятнике культурного наследия и, по сути, возвели внутри этого павильона дополнительные стены, чтобы не нарушить ту красоту, которая здесь была», — рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

По его словам, Сбер представлен на площади 2100 квадратных метров всеми своими современными технологиями и разработками, которые предназначены для россиян.

Выставка состоит из 10 залов, каждый из которых посвящен определенной тематике. Так, гости смогут познакомиться с историческим и современным офисом, сервисами Сбера для дома и здоровья, посетить лекции, подготовленные совместно с Российским обществом «Знание», а также принять участие в других интерактивных активностях.

«Здесь можно познакомиться и с сервисами надежности, и с сервисами, которые нацелены на созидание, которые нацелены на оздоровление, на развлечение, на гостеприимство, на самые современные технологии. И именно здесь можно попробовать собственными руками создавать собственные ролики, фильмы, различного рода сервисы, почувствовать, как выглядят сервисы нашего гостеприимства в различных точках страны, и, по сути, даже притронуться к результатам создания робототехники, которые здесь тоже представлены», — отметил Кузнецов.