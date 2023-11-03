Отказ BASF от бизнеса с Москвой нанес миллиардные убытки Германии

В течение ряда десятилетий нефтегазовая компания Wintershall Dea являлась любимым детищем BASF. Но после начала украинского кризиса в феврале минувшего года «дочка» концерна внезапно превратилась в проблемное подразделение, сообщает немецкое издание WirtschaftsWoche.

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В начале 2023 года Wintershall Dea оповестило о «фактической экономической экспроприации» своего российского бизнеса. События на Украине разрушили сотрудничество между Москвой и Европой, посетовал гендиректор компании Марио Мерен. Тогда организация решила полностью отказаться от бизнеса в России. Это решение стало причиной убытков в миллиард евро не только для Wintershall DEA, но и для материнской корпорации BASF.

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В данный момент, возможно, налогоплательщикам в Германии придётся оплатить из своего кармана хотя бы часть счёта. И вот почему: Wintershall Dea сейчас, по всей видимости, начала переговоры с федеральным правительством о сроках погашения госгарантий для своей российской деятельности. Финдиректор BASF Дирк Эльверманн, входящий в наблюдательный совет дочернего предприятия, указал, что компания видит себя в сильной позиции на текущих переговорах.

В материале WirtschaftsWoche указывается, что предтечей нынешних переговоров стали события 2015 году и решение министра экономики и энергетики Германии Зигмара Габриэля, которое трудно понять с позиций сегодняшних реалий: с любезного разрешения чиновника 8 лет назад, после присоединения полуострова Крым к России, Wintershall продала газохранилища русскому «Газпрому», получив взамен долю в одном из российских газовых месторождений.

В сухом остатке, Москва получила решающее влияние на стратегические запасы природного газа в ФРГ. Оценивая события прошлого, требуется подчеркнуть, что это был катастрофический шаг к зависимости Берлина от русского газа, спровоцировавшего газовый кризис 2022 года.

Помимо прочего, и это следует признать решающим фактором для нынешних претензий, Габриэль выделил €1,8 млрд для обеспечения инвестиций Wintershall в новое газовое месторождение в Сибири. Сейчас Wintershall, кажется, требует эту сумму от правительства ФРГ. Издания пишет, что в переговорах могут быть задействованы даже требования на общую сумму более €2 млрд.

«Руководство должно изучить и, при необходимости, реализовать все меры, которые будут способствовать минимизации ущерба для фирмы, её сотрудников и заинтересованных сторон», отмечается в ответе Wintershall на запрос WirtschaftsWoche. Это включает в себя использование гарантий, страхования и возможных средств правовой защиты. По словам представителя компании, в течение ряда лет выплачивались многомиллионные страховые взносы за инвестгарантии федерального правительства. Они покрывают такие риски, как национализация, война и экспроприация.

Но общественность, по всей видимости, не поймёт суть претензий, предполагают обозреватели журнала. Ведь уже в начале минувшего года Wintershall проинформировала, что средства на счетах российских предприятий уже нельзя просто перевести в ФРГ. Невзирая на это, фирма в течение нескольких месяцев продолжала добычу газа в России и платила там налоги. «Тот факт, что Wintershall Dea сейчас рассматривает возможность использования федеральных гарантий, трудно превзойти по дерзости», констатировала в начале этого года Соня Майстер из организации по защите климата Urgewald на сайте ассоциации.